لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسصوّت مجلس العموم البريطاني اليوم بأغلبية ساحقة برفض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بهدف إجراء استفتاء ثانٍ للخروج من التكتل.وصوّت 334 نائبًا في البرلمان برفض إجراء استفتاء آخر، بينما صوّت 85 نائبًا مؤيدًا.ومن المقرر أن يصوّت أعضاء المجلس مساء اليوم على تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال إقرار التأجيل وموافقة الاتحاد الأوروبي عليه فإن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الذي كان مقررًا وهو الـ29 من الشهر الجاري.وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إن موافقة البرلمان على تأجيل الخروج من شأنه أن يسمح للحكومة بمزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوروبي ومحاولة إيجاد حلول للخروج بأقل الأضرار.وصوت مجلس العموم أمس برفض مشروع قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمقرر في الـ29 من مارس المقبل بدون التوصل إلى اتفاق.// انتهى //21:23ت م0300