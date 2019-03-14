رياضي / النحيط تتوج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة السهام
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
حققت الرامية موضي السبيعي 13 عامًا الميدالية الذهبية في منافسات " مسافة 10م" لبطولة السيدات الأولى لرمي السهـام التي احتضنتها الصالة المغلقة بمعهد إعداد القادة تحت تنظيم و إشراف الاتحاد السعودي للسهام و قسم المبادرات و الرياضة المجتمعية في اتحاد السهـام .
وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مها النحيط الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى حيث حلت الرامية سارة الكريديس ثانياً في منافسات 10م و جاءت ثالثاً هدى مصلي .
وفي منافسات " مسافة 18م" حققت الرامية مشاعل العتيبي المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبها على الرامية ابتهال الأسمري التي نالت المركز الثاني و الميدالية الفضية فيما حصلت على الميدالية البرونزية الرامية حصة السريع .
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22:19ت م
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