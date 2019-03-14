الجزائر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسدمر الجيش الجزائري مخبأ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة تيبازة شمال البلاد .وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عناصر من الجيش والأمن بمدينتي برج باجي مختار وتيارت أوقفت أربعة مهربين وصادرت منهم مركبة وأغراض أخرى معدة للتهريب .كما عثرت وحدات مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين على أسلحة حربية بصحراء مدينة البنود بمحافظة البيض جنوب غرب البلاد.وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للأمن الجزائري بالمحافظة اليوم أن الأسلحة تمثلت في بندقيتين تكراريتين وبندقية من نوع كلاشنكوف و 44 طلقة خطاطة عيار 5ر14 ملم وقذيفتين خاصة بالقاذف الصاروخي آر بي جي 7، وكمية من الذخيرة.// انتهى //22:50ت م0315