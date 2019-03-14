صبيا 8 رجب 1440 الموافق 14 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش، بعد صلاة المغرب.كما ينظم المكتب في نفس اليوم لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة ، حيث يأتي الدرس العلمي واللقاء المفتوح ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //23:24ت م0316