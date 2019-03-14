أبوظبي 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يزور الإمارات حاليًّا لحضور الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية " أبوظبي 2019 ".وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.// انتهى //23:36ت م0318