الطائف 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساحتفت جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس بالفن السعودي واليمني وذلك خلال الأمسية الغنائية التي أقامتها لجنة الفنون الموسيقية, بحضور مدير الجمعية فيصل بن خالد الخديدي ورئيس الجالية اليمنية بالطائف محمد بن طالب القرشي وعدد من الفنانين والمهتمين بالفنون الموسيقية بالطائف, وذلك على مسرح قاعة فهد ردة الحارثي للفنون.وتضمّن الحفل الذي قدّمه الفنان المسرحي سامي الزهراني مشاركات عديدة لمواهب سعودية ويمنية شابة من أبناء محافظة الطائف، وهم الفنانون "عبدالعزيز العلي وحسين الراجح وريان عبدالله وعدنان البيطار وأحمد المثنى وطارق العرابي وعبدالرحمن العيدروس وخالد المالكي" حيث قدّم كل فنان عددًا من أبرز الأغاني الطربية السعودية واليمنية، كما شارك شاعر الجالية اليمنية "محمد الغيثان" بقصيدة شعرية رسم من خلالها صور العلاقات الأخوية التي تربط الشعب اليمني بالشعب السعودي.وأوضح مشرف الحفل رئيس لجنة الفنون الموسيقية الفنان سعد العاطف أن الحفل جاء امتدادًا للفعاليات المتنوعة التي تقيمها اللجنة والتي تهدف إلى دعم الحراك الموسيقي بالطائف وصقل المواهب الفنية الشابة، مؤكدًا على أن الطائف تزخر بالعديد من المواهب الفنية، وتسعى "اللجنة" من خلال هذه البرامج الفنية توفير البيئة الملائمة لفناني الطائف للتعريف بالمواهب الشابة وتقديمها للساحة الفنية.// انتهى //23:44ت م0322