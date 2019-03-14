الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتم المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورشة عمل بعنوان " فنيات صياغة أسئلة الاختيار من متعدد"، التي أقيمت في مقر وحدة تطوير المدارس بمحافظة المجمعة، واستمرت يومين, بحضور مدير تعليم محافظة المجمعة الدكتور صالح الربيعة، ونخبة من المشرفين والمعلمين.وتناولت الورشة، عرضًا لأبرز نشاطات مركز "قياس" وأعماله، وفنيات صياغة أسئلة الاختيار من متعدد، مع نماذج تحليلية وتطبيقات عملية داخل الورشة، إضافة إلى البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين ومعلمي مدارس تطوير.كما عُرف بموقع التهيئة والتدريب التابع للمركز الوطني للقياس والذي يقدم مجانًا للطلاب والطالبات المتقدمين لاختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي.// انتهى //23:45ت م0323