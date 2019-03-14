تبوك 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك غدًا، فعالية رياضة المشي تحت شعار "امش 30".وأوضحت صحة تبوك أن هذة الحملة تأتي تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".وبينت صحة تبوك أن الفعالية سوف تنطلق عند الساعه الرابعة والنصف عصرًا بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، مشيرةً إلى أن الحملة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، كما تساعد في المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.ودعت صحة تبوك جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة بهذه الفعالية، موكدةً أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي مواصلةً للجهود التي تقوم بها صحة تبوك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.//انتهى // ‎ ‏23:56ت م0326