الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لطب العيون، فعاليات اجتماع طب العيون السعودي 2019، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي.وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور عبدالعزيز الراجحي، كلمةً استعرض خلالها إنجازات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وتميزه في الرعاية والتعليم والتدريب في مجال طب العيون، كان من ثمار هذا الاهتمام تخرج (461) طبيبًا من داخل المملكة و (37) طبيبًا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أطباء العيون المدرَّبين في التخصصات الفرعية.وأوضح أن المستشفى من المؤسسات الطبية الرائدة في المنطقة في عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي المشاريع العلمية المقدمة لعام 2018 (116) بحثًا و (75) مقالة علمية منشورة، وللمستشفى العديد من الإنجازات في مجالات الرعاية الطبية وخدمة المريض، مشيراً إلى تحقيق زيادة في الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية وقسم الإقامة القصيرة في نهاية عام 2018 تقدر بـ 20%، وكذلك تحقيق المركز الأول على مستوى القطاع الصحي بالمملكة في مؤشر أداء وزارة الصحة (937) لعامين متتاليين، وجائزة معالي الوزير للمبادرات التطوعية النوعية، إضافة إلى تحقيق أعلى تقييم من سباهي في المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى من بين مستشفيات الرياض (Essential Safety Requirements ESR).وبين أهمية الحملة الوطنية التي أجراها المستشفى بالتعاون مع المركز السعودي للتبرع بالأعضاء "ساعدني لأرى" لتحفيز التبرع بالقرنية بعد الوفاة والاستغناء مستقبلًا عن جلبها من الخارج.وأفاد أن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سيقوم يوم الأحد القادم إن شاء الله بإطلاق البرنامج الوطني "لاعتلال الشبكية الخِداجي" وهو الأول من نوعه بحيث تُغطى أقسام العناية المركزة للخدج في مستشفيات وزارة الصحة بكاميرات تصوير قاع العين للخدج وتؤخذ الصورة من قبل ممرضات العناية وترسل إلكترونياً للنظام ومن ثم تحول لاستشاريي الشبكية الذين سيقومون بقراءتها وتشخيص الحالة وإرسال التوصية إلكترونيًا إما بالمتابعة أو بتحويلها لأحد الاستشاريين لتقديم العلاج.وأعلن الدكتور الراجحي أن التطبيق المستخدم في هذا البرنامج أنتجه بالكامل قسم تقنية المعلومات المتميز في المستشفى، بينما وفرت الوزارة الأجهزة والكوادر المعنية والتي دربها المستشفى، مبيناً أن مستشفى العيون لديه الآن أكثر من 21 كاميرا موزعة على أنحاء المملكة وستُزاد تدريجيًا إن شاء الله.بعد ذلك ألقى الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، كلمةً أوضح خلالها أن الجمعية تهدف إلى التعليم الطبي، حيث أمضت أكثر من ثلاثين عامًا نظمت خلالها 31 اجتماعًا علميًّا سنويًّا، وأكثر من 80 ندوة علمية بمختلف مناطق المملكة، لتثقيف الأطباء العامين وأطباء الرعاية الصحية الأولية، كما أقامت أكثر من (190 ندوة عامة) للتوعية بأمراض العيون الشائعة، وأصدرت 23 كتيّبًا لنشر الوعي الصحي، مشيراً إلى أن المجلة السعودية لطب العيون حققت مكانة متميزة كمجلة محكَّمة في طب العيون تُعنى بنشر الدراسات والأبحاث العلمية لدعم الباحث المتخصص ولتطوير أبحاث أمراض العيون، وتصدر إلكترونيًّا وهي متوفرة عبر أشهر المواقع الدولية المتخصصة في نشر المجلات العلمية والطبية، بينما يواصل موقع الجمعية الإلكتروني نجاحه في خدمة مجتمع طب العيون بنسختيه العربية والإنجليزية مواكبًا لتطلعات أعضاء الجمعية ومجتمع طب العيون.ولفت سموه الانتباه إلى أن اجتماع هذا العام يركز على التطورات الجديدة في تخصصات طب وجراحة العيون والبصريات ومكافحة الإعاقة البصرية، مفيداً أن عدد المسجّلين لهذا الاجتماع بلغ مايقارب (1800 مشارك) من المهتمين بمجال العيون من أطباء وطبيبات وأخصائي وأخصائيات البصريات وخبراء مكافحة الإعاقة البصرية، و(45) شركة طبية مشاركة بالمعرض الطبي المصاحب للاجتماع.بعد ذلك، سلّم الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدروع التذكارية لعدد من المتميزين في طب العيون، كما كرم عدداً من الشركات الطبية لدعمها مجالات طب العيون، ثم تجول في المعرض الطبي المصاحب، الذي يحوي 45 منصة تعرض أحدث الأجهزة الطبية في مجال طب وجراحة العيون.يُذكر أن اجتماع طب العيون السعودي 2019 يستمر ثلاثة أيام، ويُعد أكبر لقاء علمي لطب العيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ كما يشارك أكثر من (18) متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين في الاجتماع، فضلًا عن (160) متحدثًا من داخل المملكة.// انتهى //00:01ت م0327