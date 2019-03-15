مكة المكرمة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسقام وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري بتفقد فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ومكاتبها في غرفتي تجارة مكة المكرمة ومحافظة جدة ومركز الخدمات العامة لوزارة الخارجية بالشميسي، واطلع على أداء الإدارات والأقسام، وعلى ما تحقق من إنجازات.واستمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية خلال جولته بشكل مباشر لآراء المتعاملين، وأكد بأن العمل يجري لتقديم أفضل الخدمات لكل المتعاملين مع وزارة الخارجية سواءً في فروع الوزارة أو بعثات المملكة في الخارج.وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الخارجية للوقوف عن قرب على ما يقدم من خدمات في فروع الوزارة ومكاتبها.// انتهى //00:10ت م0328