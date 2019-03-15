جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة دورة إعداد مدربي الغوص رقم ١ التي تهدف إلى إعداد المدربين على مهارات التدريبات العسكرية للغوص بالإضافة للتأهيل الدولي كمدربي غوص, بحضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي والمدير التنفيذي للرياضات البحرية والغوص في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ثامر صفوان حابس.وأعرب اللواء الغامدي عن شكره لمعالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي على دعمه غير المحدود للبرامج التدريبية والتعليمية لمنسوبي حرس الحدود، الذي ينعكس إيجابيًا على إتقان أداء المهام كافة، ومن ضمنها مجال البحث والإنقاذ والسلامة البحرية.كما قدم شكره للاتحاد السعودي للرياضات البحرية على التعاون والدعم الدائمين للأنشطة البحرية.وأبان اللواء الغامدي أن هذه الدورة تعد الأولى على مستوى حرس الحدود لإعداد المدربين في الغوص، وسيلحقها العديد من الدورات المتقدمة في هذا المجال.يذكر أن الدورة استمرت لمدة ستة أشهر تخللها العديد من البرامج التدريبية حيث احتوت على (١٥) حقيبة تدريبية في البحث والإنقاذ، والإنقاذ الشاطئي، والغطس البحري، والإسعافات الأولية، وغيرها من الدورات التخصصية ويحصل المتدرب على رخصه دولية.// انتهى //00:12ت م0329