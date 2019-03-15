محايل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنطم الشؤون الصحية بمنطقة عسير غدًا، فعالية رياضة المشي تحت شعار "امش 30"، في محافظات محايل عسير ورجال ألمع والمجارده وبارق.وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي ستُطلقها "وزارة الصحة" في جميع مناطق المملكة تحت شعار "امش 30".وستنطلق الفعالية الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتستهدف جميع فئات المجتمع، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.// انتهى //00:12ت م0330