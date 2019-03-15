الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسوقع ثلاثة مؤلفين مساء اليوم, رواياتهم الجديدة خلال مشاركتهم الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب.ووقع في المنصة الأولى المؤلف عبدالرحمن العكيمي روايته بعنوان "توارت بالحجاب" في ستة عشر بابًا, كما شهدت المنصة الثانية توقيع المؤلفة خيرية المغربي لروايتها "مفترق الطرق"، أما المنصة الثالثة فقد وقعت المؤلفة سارة أحمد من دولة الإمارات روايتها بعنوان "سلام بعد السهو".ويشهد معرض الرياض الدولي للكتاب وجود منصة لجميع المؤلفين والإصدرات الحديثة، حيث تُعرض من خلالها منتجاتهم المعرفية، ويجدون حفاوة كبيرة من الجمهور الذي يسهم في إبداء آرائه ووجهات نظره تجاه ما يُعرض؛ مما يحفز جميع الكتاب على تقديم المزيد من الإنتاج الثري كل عام.// انتهي //00:15ت م0332