بروكسل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستعهد مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في ختام أعماله اليوم بتقديم سبعة مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين العام الحالي.وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايلندس في مؤتمر صحفي إنه بالإضافة إلى ذلك تعهدت المؤسسات المالية الدولية والمانحون بتقديم 7ر20 مليار دولار في شكل قروض بشروط ميسرة وأيضا مساعدات إضافية بقيمة 4ر2 مليار دولار لتغطية احتياجات الجهود الإنسانية في سوريا العام المقبل وما بعده.ورحب البيان الختامي لمؤتمر بروكسل بزيادة التعهدات الدولية في هذا المؤتمر على نظيرتها في مؤتمر العام الماضي.وقد شارك وزراء خارجية أكثر من 50 دولة في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لحشد الدعم لمستقبل سوريا والمنطقة.// انتهى //00:35ت م0333