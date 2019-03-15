لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم عن وصول 10 ألف عسكري للمشاركة في مناورة "المحارب المشترك" التي ستنطلق نهاية شهر مارس الجاري وتستمر لمدة أسبوعين.ويشارك في المناورات إلى جانب الجنود 35 سفينة حربية وخمس غواصات إضافة إلى 59 مقاتلة وهيلوكوبتر من 13 دولة من أعضاء حلف الناتو.وأوضح وزير الدفاع البريطاني قافن ويليامسون، بحسب بيان الوزارة، أن تمرينات الجندي المشترك التي تقودها بلاده تتيح للحلفاء الرئيسيين في حلف الناتو التدريب على معالجة سيناريوهات الحرب المعقدة لضمان أن المجتمع الدولي يتمتع بالحيوية والاستعداد التام لمواجهة أي تهديد مشترك.وأضاف أن استضافة المملكة المتحدة للتمرينات تؤكد إلتزامها المطلق تجاه العمل مع حلفائها من أجل حماية المصالح المشتركة.// انتهى //00:43ت م0334