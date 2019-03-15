عرعر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت أمس مبادرة "قافلة المرأة "، التابعة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في منطقة الحدود الشمالية، فعالياتها المتعددة بـ"مسار المرأة"، وذلك في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة .وجرى مناقشة عدد من القضايا الجوهرية التي تهم المرأة بالتركيز على الجانب الاجتماعي والثقافي والصحي, بالإضافة إلى الشؤون الأكاديمية الخاصة بها، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة هناء الزهير ،ومساعدة مدير عام التعليم بالمنطقة نورة الفايز .وبدأت فعاليات اليوم الأخير بجلسة حوارية بعنوان "الثقافة النفسية والجسدية للمرأة" قدمها الدكتور فاطمة الملحم و الدكتورة عبير رشيد , إلى جانب إقامة أمسية أدبية بعنوان "قراءة في رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق" ، بعد ذلك عقد حوار مفتوح بين مقدمة الأمسية والمثقفات .// انتهى //00:57ت م0336