الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأقام مكتب وزارة البيئة و المياه و الزراعة بمحافظة الأحساء ممثلاً بالمركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة، اليوم ، ورشة عمل بعنوان التغذية السليمة للأبقار و الأغنام، بحضور عدد من المزارعين و مربي المشاية و ذلك في مقر المركز بالهفوف.و تهدف الورشة إلى رفع مستوى وعي صغار المربين في التعامل السليم مع تغذية الماشية.و تناولت الورشة أسس التغذية السليمة للأبقار و الأغنام و أهمية ذلك في المحافظة على حياتها و الإنتاج و مقاومة الأمراض و إظهار الصفات الوراثية الجيدة و تغذية الجنين أثناء الحمل و تعويض الأنسجة التالفة من الجسم.كما قدمت إدارة الثروة الحيوانية آلية برنامج دعم صغار مربي الماشية ( أنعام ) و الذي تقدمه الوزارة تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية.و في ختام الورشة كرم مدير المركز الإرشادي المهندس نبيل الوصيبعي المشاركين بالدروع و الشهادات التقديرية.// انتهى //02:00ت م0337