عمّان 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم ، عددًا من المسؤولين المشاركين في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة بحضور ممثلي 80 دولة ومنظمة دولية في بروكسل.وبحث الوزير الأردني مع رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ونائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، و الممثل الأعلى للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، و وزير الخارجية اليوناني جيورجوس كاتروجالوس، و وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية و الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، و نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، و نائب وزير الدولة للشؤون الأمنية و الإنسانية و القنصلية الأسترالي طوني شيهان، و نائب مدير عام منظمة الاغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) دانيل غاستافسون، العلاقات الثنائية وسبل حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن و الاستقرار فيها.// انتهى //02:48ت م0338