نيويورك 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين اليوم .و أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 84ر6 نقطة، أو 03ر0% ، ليصل إلى 60ر25709 نقطة.و تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 44ر2 نقطة أو 09ر0% ، ليصل إلى 73ر2808 نقطة.و خسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 50ر12 نقطة، أو 16ر0% ، ليصل إلى 91ر7630 نقطة.// انتهى //03:00ت م0339