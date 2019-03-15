الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتم المعهد الصناعي الأول بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بالأحساء و قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي مساء اليوم ملتقى التوظيف الرابع، بحضور أكثر من ٥٠٠٠ طالب عمل وذلك بمقر المعهد الصناعي في الهفوف.و يأتي هذا الملتقي في إطار تنفيذ مبادرة فرصة عمل لكل خريج، بهدف توفير فرص عمل للشباب و الشابات.و أوضح مدير المعهد الصناعي الأول رائد النعيم، بأن الملتقى حظي بمشاركة أكثر من ١٨ جهة توظيف إضافة إلى عقد عدد من الورش التنظيمية لتحديد آلية تنظيم و فرز طالبي العمل من الجنسين، مؤكدًا أهمية استمرار تلك الملتقيات مع الأمل بالحصول على عدد أكبر من الفرص الوظيفية.و أفادت عميدة الكلية التقنية للبنات وفاء الرشيد، بأن الملتقى ساند الخريجين و الخريجات في تحديد وجهتهم الوظيفية مما أسهم في تنمية مواردهم البشرية و توسيع خياراتها، مؤكدة ضرورة استمرار تكامل أدوار المؤسسات و القطاعات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.// انتهى //03:10ت م0340