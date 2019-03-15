عام / ملتقى التوظيف الرابع بالأحساء يختتم أعماله بحضور أكثر من ٥٠٠٠ طالب عمل
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
اختتم المعهد الصناعي الأول بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بالأحساء و قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي مساء اليوم ملتقى التوظيف الرابع، بحضور أكثر من ٥٠٠٠ طالب عمل وذلك بمقر المعهد الصناعي في الهفوف.
و يأتي هذا الملتقي في إطار تنفيذ مبادرة فرصة عمل لكل خريج، بهدف توفير فرص عمل للشباب و الشابات.
و أوضح مدير المعهد الصناعي الأول رائد النعيم، بأن الملتقى حظي بمشاركة أكثر من ١٨ جهة توظيف إضافة إلى عقد عدد من الورش التنظيمية لتحديد آلية تنظيم و فرز طالبي العمل من الجنسين، مؤكدًا أهمية استمرار تلك الملتقيات مع الأمل بالحصول على عدد أكبر من الفرص الوظيفية.
و أفادت عميدة الكلية التقنية للبنات وفاء الرشيد، بأن الملتقى ساند الخريجين و الخريجات في تحديد وجهتهم الوظيفية مما أسهم في تنمية مواردهم البشرية و توسيع خياراتها، مؤكدة ضرورة استمرار تكامل أدوار المؤسسات و القطاعات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
// انتهى //
03:10ت م
0340