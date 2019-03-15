لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسصوّت مجلس العموم البريطاني الخميس بالموافقة على المادة (50) المتعلقة بتمديد بقاء المملكة المتحدة في عضوية الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد المحدد للخروج في 29 من مارس الجاري.وصوّت 412 نائبًا في البرلمان لصالح قرار تمديد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي بينما صوّت 202 نائبًا برفض القرار.وكان مشروع القرار الذي وافق عليه النواب ينص على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو المقبل شريطة توصل الحكومة بالتوافق مع البرلمان على صيغة توافقية لإقرار الاتفاق إلى حد أقصى 20 مارس المقبل.// انتهى //03:27ت م0341