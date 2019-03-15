عام / طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
غزة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.
و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع ( إف 16 ) استهدفت بعدة صواريخ موقعًا في "نتساريم" جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره و اشتعال النيران فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل و ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.
وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعًا في حي الزيتون، جنوب المدينة، بصاروخين مما أدى إلى تدميره، و إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، القريبة من الاستهداف.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا غرب المدينة، تعرض سابقًا لعمليات قصف، مما أوقع أضرارًا جسيمة، و خسائر مادية، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وأضافت أن القصف أحدثَ حالة من الرعب والهلع في صفوف الآمنين لا سيما الأطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.
و أوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تجوب أجواء القطاع بشكل مكثف الأمر الذي ينذر بتجدد القصف في أية لحظة .
و زعم الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب.
// انتهى //
04:11ت م
0343