سياسي / المبعوث الدولي إلى اليمن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
واشنطن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
التقى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم.
و قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالادينو في إيجاز صحفي إن الجانبين بحثا تطورات الوضع في منطقة الحديدة اليمنية وتبادل الأسرى و السجناء بين أطراف النزاع اليمني و الخطوات السياسية المستقبلة لحل الأزمة اليمنية.
و أضاف أن الوزير بومبيو أعرب عن شكره لغريفيث للجهود التي يبذلها لإقناع أطراف النزاع اليمني تنفيذ اتفاقات السويد الخاصة بحل الأزمة اليمنية.
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