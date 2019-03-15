واشنطن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم.و قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالادينو في إيجاز صحفي إن الجانبين بحثا تطورات الوضع في منطقة الحديدة اليمنية وتبادل الأسرى و السجناء بين أطراف النزاع اليمني و الخطوات السياسية المستقبلة لحل الأزمة اليمنية.و أضاف أن الوزير بومبيو أعرب عن شكره لغريفيث للجهود التي يبذلها لإقناع أطراف النزاع اليمني تنفيذ اتفاقات السويد الخاصة بحل الأزمة اليمنية.// انتهى //04:18ت م0344