رفحاء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسكرم محافظ رفحاء فراج العماني أمس الفائزين الأربعة الأوائل في مسابقة الموهبة و الإبداع بمناسبة الأسبوع الخليجي للموهبة و الإبداع 2019 بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء ذياب الدخيل.كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة جمعية ملاذ مياح المخيدش الراعي الرسمي للمسابقة و معلمو الموهوبين برفحاء المشرفين على المسابقة.وفي نهاية التكريم استمع الجميع إلى توجيهات وثناء المحافظ على المسابقة وأهدافها .// انتهى //04:26ت م0345