عام / محافظ رفحاء يكرم الفائزين الأربعة الأوائل في مسابقة الموهبة و الإبداع
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
رفحاء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
كرم محافظ رفحاء فراج العماني أمس الفائزين الأربعة الأوائل في مسابقة الموهبة و الإبداع بمناسبة الأسبوع الخليجي للموهبة و الإبداع 2019 بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء ذياب الدخيل.
كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة جمعية ملاذ مياح المخيدش الراعي الرسمي للمسابقة و معلمو الموهوبين برفحاء المشرفين على المسابقة.
وفي نهاية التكريم استمع الجميع إلى توجيهات وثناء المحافظ على المسابقة وأهدافها .
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