الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1440، وبلغت النسبة العامة للمنقولين والمنقولات في الحركة 19.73 %.كما بلغت نسبة المنقولين منهم على الرغبة الأولى 60.84 وعلى الرغبة الثانية 6.36 وعلى الرغبة الثالثة 3.75 و نسبة المنقولين منهم على بقية الرغبات 29.05 ولم الشمل 8.5 .و أوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن نتيجة الحركة للمتقدمين من خلال حساباتهم في نظام نور، وإتاحة الاعتراض على نتيجة النقل إلكترونياً خلال عشرة أيام بدءًا من يوم الأحد القادم .وأضافت أن الحركة التزمت بالقواعد والضوابط المنظمة لنقل المعلمين والمعلمات تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المتقدمين كافة، وعدم الاستثناء بأي حال من الأحوال، والعمل على تحقيق الاستقرار النفسي لشاغلي الوظائف التعليمية و تقديم خدمة للمعلمين والمعلمات مع التأكيد على مصلحة أبنائنا الطلاب وتأمين التعليم المناسب لهم في بلادنا الغالية .وقدمت الوزارة التهاني والتبريكات للمعلمين والمعلمات المشمولين في حركة النقل الخارجي، والأمنيات لجميع المعلمين والمعلمات بالتوفيق في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.// انتهى //04:31ت م0346