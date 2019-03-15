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الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن بندر يتسلم تقــرير منتــدى «واعـــي»
أمير القصيم يشهد ختام دورة مؤشرات التطرف الفكري لضباط دوريات الأمن
وزير النقل يُسلم نادي الطيران المدني رخصة مطار الثمامة
حرم أمير الشرقية تشهد جلسة حوارية نسائية بالأحساء
«إغاثي الملك سلمان» يدشن برامج ودورات تدريبية للشباب اليمني
العيبان: لا توجد في المملكة سجون ودور توقيف سرية
جامعة الإمام تشرف على كرسي خادم الحرمين للدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة
مذكرة تفاهم لتأهيل القضاة والملازمين القضائيين
المملكة تؤكد مضيّها قدماً نحو دعم المرأة
الشورى يطالب بالتخصصات اللازمة بالمستشفيات الطرفية وسد احتياج العلاج الطبيعي
«نزاهة» تعلن الفائزين والفائزات في مسابقة الرسم التوعوية
الجزائر: الحكومة تدعو لكسر الشك و"الشارع" يرفض الفترة الانتقالية
باكستان والهند تستأنفان التواصل الدبلوماسي
مؤتمر بروكسل يتعهد بسبعة مليارات دولار للسوريين
غريفيث يشكر الشرعية: أهداف اتفاق الحديدة لم تتحقق
«إعلان الرباط» يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية
المغرب يفكك خلية إرهابية
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