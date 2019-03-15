الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن بندر يتسلم تقــرير منتــدى «واعـــي»أمير القصيم يشهد ختام دورة مؤشرات التطرف الفكري لضباط دوريات الأمنوزير النقل يُسلم نادي الطيران المدني رخصة مطار الثمامةحرم أمير الشرقية تشهد جلسة حوارية نسائية بالأحساء«إغاثي الملك سلمان» يدشن برامج ودورات تدريبية للشباب اليمنيالعيبان: لا توجد في المملكة سجون ودور توقيف سريةجامعة الإمام تشرف على كرسي خادم الحرمين للدراسات الإسلامية في جامعة القاهرةمذكرة تفاهم لتأهيل القضاة والملازمين القضائيينالمملكة تؤكد مضيّها قدماً نحو دعم المرأةالشورى يطالب بالتخصصات اللازمة بالمستشفيات الطرفية وسد احتياج العلاج الطبيعي«نزاهة» تعلن الفائزين والفائزات في مسابقة الرسم التوعويةالجزائر: الحكومة تدعو لكسر الشك و"الشارع" يرفض الفترة الانتقاليةباكستان والهند تستأنفان التواصل الدبلوماسيمؤتمر بروكسل يتعهد بسبعة مليارات دولار للسوريينغريفيث يشكر الشرعية: أهداف اتفاق الحديدة لم تتحقق«إعلان الرباط» يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافيةالمغرب يفكك خلية إرهابية// يتبع //06:02ت م0003