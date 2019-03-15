و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( لا مجال للمزايدات ) : أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس عزمها على مواصلة جهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة على أعلى مستوياتها مع الحفاظ على قيمها المجتمعية الأصيلة. وكذلك شددت في كلمتها التي ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أمام المجلس على أن القضاء السعودي يمارس سلطته المقررة شرعاً ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية التي تستوفي جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة.و واصلت : وأكدت المملكة كذلك أن إجراءات محاكمة المتهمين بالقضية القائمة حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، وهو ما يقطع الطريق أمام بعض المزايدات الرخيصة التي تقوم بها جهات خارجية لديها أجندات سلبية و مساع خبيثة تطالب بتدويل هذه القضية وتقوم بتوظيفها إعلاميا بما يخدم أجنداتها، وهو أمر بات مكشوفا ومرفوضا رفضا قاطعا، انطلاقا من باب احترام سيادة الدولة واستقلال سلطتها القضائية.// انتهى //06:02ت م0006