ولنجتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسقُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".// انتهى //07:21ت م0007