عام / مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
ولنجتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".
وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".
وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".
// انتهى //
07:21ت م
0007