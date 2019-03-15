طرابلس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع المبعوث الأممي غسان سلامة ، موضحة أن الإجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، كما أطلع غسان سلامة السراج على نتائج مشاورات التي قام بها في إطار جهوده لإنجاح المسار الديمقراطي.وركزت على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال تنصيب رئيس الأركان الجديد الفريق على الشريف ، وتأكيده على دور المؤسسة العسكرية في ترسيخ قيم ومبادئ الوطنية والتزامها بعقيدة الولاء للوطن ووحدته وسلامة أراضيه.ونوهت إلى لقاء مساعدة رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (ستيفاني ويليامز ) مع أعضاء المكتب السياسي لقوة حماية طرابلس، وتمت مناقشة اللقاء آخر المستجدات بالمشهد السياسي في ظل تعدد مسارات حل الأزمة الليبية ، بالإضافة إلى مناقشة تدهور الخدمات بشكل عام الأمر الذي أنعكس على مظاهر الحياة المعيشية للمواطن.وبينت الصحف الليبية فحوى الاتصال الهاتفي بين المبعوث الأممي غسان سلامة والأمين العام لجامعة الدول العربية ، موضحة أنه تم خلاله بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.// انتهى //08:39ت م0010