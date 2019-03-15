ولنجتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون "أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة"مضيفًا "وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".وأوردت وسائل إعلام نيوزلندية أن عدد القتلى يتراوح بين 9 و27 قتيلاً.// انتهى //08:51ت م0011