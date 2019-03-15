بوغوتا 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس الكولمبي إيفان دوكي ماركيز في العاصمة الكولومبية بوغوتا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.// انتهى //10:50ت م0016