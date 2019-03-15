القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود ساحت المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وتناقلت في الإطار ذاته، تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما يجري في المسجد الأقصى على مدى الأيام الأخيرة يمثل استفزازًا إسرائيليًا متعمدًا وغير مسبوق في فجاجته.وعرجت الصحف على نجاح قوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجومين شنهما مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي في قرية الباغور، وإحباطها هجمات انتحارية للتنظيم خلال المعركة النهائية في القرية.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم مع مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية الفريق توت جالواك كيومانيمى، وتناولت آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.وتحدثت عن ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي يبدأ أعماله غدًا بمحافظة أسوان تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وزراء الشباب والرياضة من الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى عدد من المسئولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى رفض مصر لما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وتأكيدها أنها لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، إعلان رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.//انتهى//11:25ت م0023