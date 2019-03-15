رام الله 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد اشتية، "إن الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني، وستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تشكيل البرنامج بعد الاستماع لأولويات المواطنين".وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن هناك تغييرًا جذريًا في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.ونشرت صحف هذا اليوم خبر إدانة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في الدعوات إلى اقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.وواكبت صحف فلسطين نبأ إقحام مجموعات من عصابات أنصار ما يسمى"جماعات المعبد أو الهيكل" المزعوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //12:04ت م0026