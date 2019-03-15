اقتصادي / تراجع العملة الأمريكية ينعش سعر الذهب
الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس
لندن 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس
صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1301.58 دولار للأونصة وارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتصل إلى 1301.40 دولار للأونصة ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بأكثر من واحد في المئة إلى 15.35 دولار للأونصة وقفز البلاتين 1.4 % إلى 829.69 دولار للأونصة.
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