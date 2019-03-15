تونس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستستضيف تونس غداً ، فعاليات القمة الأفريقية الأولى لتكنولوجیا المالیة الإسلامیة تحت عنوان " الصناعة المالیة الإسلامیة الإفريقیة في العصر الرقمي " ، بمشاركة نحو 120 خبيراً يمثلون مؤسسات تكنولوجیة ومؤسسات مالیة وصناع قرار المال الإفريقي.وتركز أعمال القمة التي تستمر يومين على ثلاثة محاور أساسیة تتعلق بالجیل الجديد من التقنیات التكنولوجیة المالیة والآفاق الإفريقیة ودور الحاضنة في تحقیق الإدماج المالي والتمكین الاقتصادي ، إلى جانب محور التمويل الإسلامي في عصر التكنولوجیا المالیة بین التوقعات والتحديات.كما ستشهد القمة التي تنعقد بالتعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة متمثلة في المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص والجمعیة التونسیة للمالیة الإسلامیة، إطلاق منتوج جديد لإدارة السیولة بتقنیة البلوكشین والإعلان عن إطلاق صندوق إفريقي لاحتضان الشباب للمساعدة على تجسید أفكار مشاريعھم ، إلى جانب إنشاء حاضنة لتمكین وإدماج أصحاب الأفكار والمشاريع التكنولوجیة الناشئة في النسیج الاقتصادي الإفريقي.// انتهى //12:14ت م0032