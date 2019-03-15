الجزائر 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمسيرات السلمية المنتظرة اليوم بعد صلاة الجمعة، مشيرة إلى أنها ستكون مظاهرات مليونية للرد على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، ولتأكيد رفض تمديد فترته الحالية.ولفتت إلى أن الدبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي يكثف من ظهوره الاعلامي في وسائل الاعلام الحكومية والخاصة من أجل أقناع المعارضة والمتظاهرين بالجلوس حول طاولة الحوار من أجل إيجاد مخرج للانسداد الحاصل.كما تطرقت إلى دعوة رئيس الوزراء الجديد نورالدين بدوي لمختلف رموز المعارضة إلى القبول بالمشاركة في الحكومة الجديدة من أجل إنجاح ندوة الوفاق الوطني التي يقترحها الرئيس بوتفليقة لصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية يسلم بعدها الحكم للرئيس الجديد.وأشارت إلى تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان لعمامرة رفض بلاده اي شكل من اشكال التدخل في الشأن الجزائري، موضحا بأن "الاهتمام بما يجري مفهوم لكن التدخل في شؤوننا الداخلية مرفوض".وأخبرت صحف الجمعة عن التحاق فئات أخرى في المجتمع الجزائري بالحراك الشعبي المطالب بالتغيير والإصلاح السياسي، مشيرة إلى إعلان نقابات الأئمة والقضاة والمعاقين عن مشاركتهم في مسيرات اليوم.// انتهى //12:30ت م0034