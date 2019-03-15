القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان،أن مشاركة الموهوبين السعوديين في فعاليات المؤتمر الثالث عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين العرب ،الذي بدأت أعماله بمقر جامعة الدول العربية أمس بالقاهرة، ستسهم في تبادل المعلومات والثقافات بين مع نظرائهم ،فضلاً عن الدول العربية المشاركة، إضافة إلى نقل الخبرات العلمية والعملية والدولية.وأعرب "الجغيمان" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة مشاركته بمحاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تطور الموهبة .. مسارات ومساقات" ،عن أمله في أن يصل المؤتمر لرؤية عربية موحدة علمية في رعاية الموهوبين.من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم ،في تصريح مماثل لـ"واس" أن المملكة العربية السعودية سباقة في المشاركة بالأنشطة والبرامج التي تخدم الطلاب السعوديين، لافتًا النظر إلى مشاركة 6 جامعات سعودية في أعمال المؤتمر.وثمن غنيم جهود الكشافة في المملكة في رعاية الموهوبين والمتفوقين، شاكراً معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولنائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبد الله الفهد على موافقتهما بمشاركة القيادات الكشفية في المؤتمر.يذكر أن المؤتمر الثالث عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين العرب الذي بدأت أعماله بمقر جامعة الدول العربية يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الميدانية في مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين عربيًا وعالميًا والتعرف على أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية وواقع رعاية الموهوبين والمبدعين في العالم العربي وآفاقه المستقبلية.// انتهى //12:38ت م0035