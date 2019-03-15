الرباط 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.وتابعت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة المستوطنين اليهود اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وتناولت الوضع في سوريا في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز اخر جيب لمسلحي داعش شرق سوريا.على الصعيد الاقتصادي اهتمت الصحف بالنظام الجديد للشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي للفترة 2019-2024 و الذي يتضمن تقديم حزمة تفوق قيمتها 5 ملايين دولار للمغرب،لدعم القطاعات الاجتماعية.//انتهى//12:44ت م0037