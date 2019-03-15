عمّان 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساستنكرت الحكومة الأردنية اليوم، العملية الإرهابيّة التي وقعت اليوم في نيوزيلندا، إثر قيام مسلّح بإطلاق النّار على مصلّين في مسجدين خلال صلاة الجمعة، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وأكّدت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ، موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرّر للأبرياء ، الذي يُعدُّ من أبشع صور الإرهاب.وأعربت عن تعازي الحكومة الأردنيّة لضحايا المذبحة الإرهابيّة وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //12:50ت م0039