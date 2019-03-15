الخرطوم 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الحكومة الجديدة من – كفاءات- وتم اختيارها بعد مشاورات من وسط عدد كبير من الأسماء.ونقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،قوله إن السودان يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار الذي تتمتع به المنطقة الأفريقية، مؤكداً حرص بلاده على استمرار عمل اللجان المشتركة بين البلدين ورفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.وسلطت الضوء على خروج مئات من الأشخاص من آخر جيب محاصر لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، أمس ، بعد قصف عنيف شنته قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي.وركزت صحف السودان على تصريح ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست، أمس أن الاتفاق الحالي الذى أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح.// انتهى //13:36ت م0045