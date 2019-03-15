الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إطلاق النسخة الإنجليزية لبوابته الرقمية عبر الرابط www.ncar.gov.saوذلك في سعيه لمواكبة رؤية 2030 ولتسهيل الوصول للأنظمة واللوائح والاتفاقيات الحكومية المترجمة للغة الإنجليزية.وتأتي هذه الخطوة من قبل المركز من أجل إتاحة الوثائق الحكومية والاتفاقيات باللغة الإنجليزية خدمةً للقطاع الخاص والباحثين والمهتمين.يذكر أن الموقع يحدث بشكل مباشر من أجل مواكبة ما يصدر عن الأجهزة الحكومية من وثائق ذات صفة تنظيمية باللغتين العربية والإنجليزية.كما يتيح المركز من خلال بوابته الرقمية باللغة الإنجليزية التسجيل وتقديم طلب التزويد بالوثائق على غرار ما تقدمه البوابة من خدمات باللغة العربية.// انتهى //14:17ت م0054