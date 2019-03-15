الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في القمة الفنية السابعة عشر ، والسيمنار الإقليمي لتنمية العضوية ، اللذين تعقدهما المنظمة الكشفية العربية ، في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خلال الفترة 10 – 16 / 7 / 1440هـ .وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن تلك المناسبة يُشارك فيها المسؤولين عن التخطيط الاستراتيجي ، وعن تنمية العضوية بالجمعيات الكشفية العربية وأعضاء اللجان الكشفية ذات العلاقة بالاستراتيجية وتنمية العضوية.وأفاد الفهد أن برنامج السيمنار والقمة تتضمن مناقشة العديد من النقاط ومن ابرزها رؤية الصورة الكبرى للوضع الراهن ، وتحليل الوضع عملياً ، وماهي الصعوبات التي تواجه الجمعيات في النمو ، وتحليل الانتشار الرأسي والأفقي للعضوية بالجمعيات الكشفية العربية.وسيتبادل المشاركين الخبرات في الممارسات الأفضل لاستقطاب العضوية ، وكيفية الحصول على المتطوعين ، وكيف تبنى قدرات الراشدين الذين لم يسبق انتماؤهم للكشفية ، بالإضافة إلى تنوير حول الخطة الاستراتيجية 2021 – 2023 ، وتحليل أولويات الجمعيات للنمو.// انتهى //14:18ت م0055