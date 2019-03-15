تبوك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واستشرع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطلاب في تنفيذ فعاليات برنامج (حقل .. نشاط ومستقبل مُشرق) خلال الفترة من يوم الأحد القادم وحتى يوك الأربعاء, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, والمساعد للشؤون التعليمية (البنين) المشرف العام على البرنامج ماجد بن عبدالرحمن القعير, وذلك بمدارس محافظة حقل بمنطقة تبوك.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي أن البرنامج يستهدف طلاب مدارس التعليم العام بجميع مراحلة الدراسية والمعلمين لمدة أسبوع لتحقيق الأهداف التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية والاجتماعية والتربوية النبيلة لدى الطلاب ويشارك في تنفيذه مشرفو إدارة النشاط الطلابي بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة, مضيفاً أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة وهي (مشروع البيئة والعمل التطوعي) بمشاركة أكثر من 500 طالب ، وبرنامج (كيف تختار تخصصك الجامعي) للطلاب خريجي المرحلة الثانوية، ومسابقات ثقافية، وزيارة للمرضى، ودورة مهنة المستقبل) بمشاركة طلاب وقادة ومعلمي المدارس.ونوه مدير إدارة نشاط الطلاب، أنه سيتم افتتاح نادي الحي للبنات في المتوسطة الأولى ، وتكريم للجهات الداعمة والمشرفين والعاملين بالبرنامج.وبالتزامن مع فعاليات النشاط الطلابي سيرأس المساعد للشؤون التعليمية فريقاً من مشرفي إدارات الإشراف التربوي والتربية الخاصة وتعليم الكبار في زيارات ميدانية لمدارس حقل للوقوف على برامج الارتقاء بنواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب في مدارس التعليم العام ومدارس تعليم الكبار.// انتهى //14:19ت م0056