تبوك 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الخميس القادم، عدداً من الفعاليات ضمن المشاركة في أسبوع البيئة الذي يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، بمشاركة جامعة تبوك ورابطة تبوك الخضراء وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة .وتتضمن الفعاليات إقامة معرض توعوي يستمر لثلاثة أيام في المكان مول التجاري، يعرض خلاله طرق الري الالكترونية ومشروع عوادم السيارات إضافة إلى مسرح هادف للأطفال .وتشتمل المشاركة في اسبوع البيئة تنفيذ عدد من المحاضرات والدورات في مقر الادارة وجامعة تبوك ، حيث ستقام محاضرة بعنوان " أثر المبيدات الكيميائية على البيئة " ومحاضرة بعنوان " إدارة النفايات الخطرة " ومحاضرة بعنوان " أثر الاحتطاب الجائر على البيئة السعودية" ومحاضرة بعنوان " أثر التلوث البيولوجي على مصادر المياه".في حين ستنفذ حملة تنظيف لأحد الأودية بتبوك بالتعاون مع إدارة التعليم ورابطة تبوك الخضراء.// انتهى //14:20ت م0057