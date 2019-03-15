نجران 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساختتمت أمس، منافسات بطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم 2019 ، التي تستضيفها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، على ملعب نادي ضمك.وتوج نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، فريق تقني نجران بالكأس البطولة والميداليات الذهبية، عقب تغلبه على فريق تقنية المدينة المنورة في المباراة النهائية 2 - 1.// انتهى //14:51ت م0061