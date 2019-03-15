نجران 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب بشرورة "شطر الطالبات" أمس ، ورشة عمل تطبيقية بعنوان " إنشاء وإدارة جلسات الفصول الافتراضية "، وذلك بمقر بالكلية بالمحافظة.وهدفت الورشة إلى تدريب المشاركات على مفهوم الفصول الافتراضية، ودور المعلم والمتعلم في الفصل الافتراضي ومكوناته، ونشأته، والقدرة على إدارة الفصل الافتراضي من خلال استخدام الخصائص المتوفرة.// انتهى //14:51ت م0062