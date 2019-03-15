باريس 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسدانت فرنسا اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عنه عشرات القتلى والجرحى.وأعربت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان عن تعازيها لأسر الضحايا والشعب النيوزلندي، مؤكدةً وقوف فرنسا إلى جانب نيوزلندا في مثل هذه المحنة ، وعزم البلدين على بذل المزيد من العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.// انتهى //15:04ت م0063