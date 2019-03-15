بيروت 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.09% أي ما يعادل 0.06 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفاً و 997 سهماً بقيمة 367 ألفاً و 960 دولاراً أمريكياً نُفّذت خلال 26 صفقة.وتراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و 451 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 9 ملايين و 459 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:05ت م0064