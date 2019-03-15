القنفذة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسقام وفد من طلاب الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة أمس ، بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى القنفذة العام, وذلك في إطار البرامج التي ينفذها قسم النشاط الاجتماعي بالكلية.وأعرب وكيل عمادة شؤون الطلاب بالكلية الدكتور محمد المتحمي عن بالغ شكره وتقديره لمدير المستشفى وجميع العاملين على ما يقدمونه من خدمات واهتمام بالمرضى وتقديم أرقى خدمات العلاج، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارة الطلاب التخفيف من معاناتهم والتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى.// انتهى //15:05ت م0065