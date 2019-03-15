الطائف 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسحصدت جامعة الطائف وسام المركز الثاني بمجموع النقاط في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية، الذي أقيمت منافساته في ضيافة جامعة الملك خالد.وقدم مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان التهنئة للجامعة لتميزها في منافسات الأولمبياد، واصفاً ما تحقق بـ"الإنجاز الجديد المتنوع المجالات"، معرباً عن شكره للطلاب المبدعين الذين مثلوا جامعة الطائف في الأولمبياد، وكذلك لعمادة شؤون الطلاب والكليات لدعمها النشاط الطلابي.من جهته أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي أن حصول جامعة الطائف على المركز الثاني في منافسات الأولمبياد الثقافي، جاء ثمرة الجهود المبذولة لتطوير الأنشطة الطلابية في جانبها الثقافي، بالشراكة بين العمادة وجميع كليات الجامعة، وتميز طلاب الجامعة ثقافياً وعلمياً ومعرفياً.وأشار عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف إلى أن نيل الجامعة المركز الثاني بمجموع النقاط في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية، يعكس النجاح الكبير الذي تحقق لمنافسات الأولمبياد الثقافي الذي أقيم على مستوى الجامعة، وبلغ عدد المشاركين في منافساته 422 طالباً وطالبة، تنافسوا في 14 مجالاً ثقافياً وفنياً، وكذلك في المسابقة الجماعية.ولفت الدكتور البقمي الانتباه إلى أن نجاح الأولمبياد الثقافي على مستوى الجامعة، ساعد في اكتشاف أفضل المواهب الشابة من طلاب جامعة الطائف واختيارها لتمثيل جامعة الطائف في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية.وحصد طلاب جامعة الطائف في منافسات الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية على العديد من المراكز الفردية المتقدمة، ومنها المركز الأول في أربع منافسات، وذلك عبر الطالب عبدالله فايز الثبيتي في منافسات الإلقاء، والطالب عزام عبدالله النمري في منافسات "المسرح لك"، والطالب أحمد سامي عبدالرحمن في منافسات "اشرح"، والطالب إبراهيم صالح الزهراني في منافسات "القصة القصيرة".كما حقق طلاب الجامعة المركز الثاني في منافستين، ممثلين بالطالب خادم عثمان في منافسات "المساجلة الشعرية، وعبدالله فيصل البلوي في منافسات "الأفلام القصيرة"، وأخيراً حقق الطالب رامز أسامة فاروق المركز الثالث في منافسات "السنة النبوية".// انتهى //15:19ت م0066